Evroposlanci Romana Tomc, Milan Zver in Franc Bogovič so več evropskih inštitucij seznanili z dogajanjem okoli RTV Slovenija in Ustavnega sodišča RS. Posebej so izpostavili sodbo sodišča kot takšno, v kateri so sodniki s štiri proti ena razveljavili sklep o začasnem delnem zadržanju novele zakona. Posebej so izpostavili ločeno mnenje sodnika Svetliča, ki priča o škandaloznem vmešavanju politike v ...