Močna neurja, ki so se v sredo razvila nad osrednjim delom države, so povzročila kar nekaj težav, gasilci so morali večkrat posredovati. Na območju Zagorja ob Savi pa je hudourniški potok odnesel osebo, truplo pogrešane pa so našli danes zjutraj. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je osebo pri prečkanju naraslega hudournika, ki je tekel čez cesto, voda odnesla v strugo hudournika. Klj ...