V veljavo so stopila nova pravila EU o varstvu potnikov v železniškem prometu, s katerimi želi Evropska komisija spodbujati potovanja z vlaki. Med drugim so določili pravila glede povračila stroškov nadomestnega prevoza v primeru daljših zamud, so sporočili iz Bruslja. Potnik, ki bo soočen z več kot 100-minutno zamudo, bo imel pravico, da si sam organizira nadomestni prevoz, železniški operater pa ...