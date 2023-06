Ste vedeli, da ima Ljubljana svoj štrukelj? Imamo recept! #video SiOL.net Recept za ljubljanski štrukelj velja za najstarejši recept za štruklje, objavljen je bil v prvi izvirni slovenski kuharici leta 1868. Stoletje in pol stara sladica, sestavljena iz testa, pomarančnega polnila, vanilje, marmelade in mandeljnov, je sicer različica avstro-ogrske sladice osje gnezdo, na ljubljanskem Biotehniškem izobraževalnem centru (BIC) pa so jo zdaj obudili in predstavili v sodobni preobleki.

