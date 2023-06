Poslanica predsednika vlade ob dnevu Primoža Trubarja Lokalec.si Objavljamo poslanico predsednika vlade dr. Roberta Goloba ob državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja.

Spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci Republike Slovenije. Današnji dan ni dela prost dan, pa vendar gre za pomemben praznik. Spominjamo se reformatorja, ki je s svojim delom, zlasti s svojimi tiskanimi knjigami, pomembno prispeval k razvoju slovenskega jezika in narodov ...

