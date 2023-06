Slovenska gospodarska delegacija s področja vesolja se je od ponedeljka do srede mudila v francoskem Toulousu, kjer je obiskala center Francoske vesoljske agencije (CNES) in nekaj najpomembnejših podjetij v panogi, kot sta Airbus in Thales Alenia Space. Slovenska vesoljska pisarna in CNES sta se ob tem dogovorila za podpis sporazuma o sodelovanju. Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali n ...