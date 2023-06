Jodie Comer zaradi dima gozdnih požarov prekinila predstavo v New Yorku 24ur.com Britanska igralka Jodie Comer je med predstavo na Broadwayju odkorakala z odra, saj je zaradi dima, ki je v zadnjih nekaj dnevih zajel New York in povzročil slabo kakovost zraka, težko dihala. Zamenjala jo je nadomestna igralka, ki je do konca izpeljala monopredstavo Prima Facie.

