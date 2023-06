V Kanadi pogorelo več kot tri milijone hektarjev, mesta zavita v 'oranžno' 24ur.com V Kanadi se soočajo z najhujšo sezono požarov v zgodovini. Samo v Quebecu gori 150 požarov, napovedi pa izboljšanja še ne predvidevajo. Požari po vsej Kanadi so doslej požgali že več kot 3,8 milijona hektarjev površin, kar je 12-krat več od 10-letnega povprečja za ta letni čas in skoraj dvakratna površina Slovenije. Dim pa je dosegel tudi ZDA. Iz New Yorka prihajajo "apokaliptični" prizori oranžn...

