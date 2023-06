Na včerajšnji slavnostni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško v počastitev občinskega praznika je župan Janez Kerin v Kulturnem domu podelil letošnje nagrade in priznanja za ustvarjalno delo, posebne uspehe in pomemben prispevek k razvoju lokalne skupnosti. Veliki znak sta prejela Dušan Vodlan in Društvo Sonček Posavje, znak družba Mlin Katić, d.o.o. in Simfonični orkester Glasbene šole Kršk ...