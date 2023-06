Na Inštitutu za narodnostna vprašanja (INV) je potekala okrogla miza pod geslom »Mediji za manjšinske skupnosti v Sloveniji: sodobna vloga in pogledi naprej«. »Mediji so zelo pomembni pri ohranjanju manjšinske skupnosti, pomembni so za njeno vitalnost in predvsem, da informirajo večinsko prebivalstvo. Prav to nas zanima – ali mediji dosežejo večinsko prbivalstvo. Le na ta način se bo manjšina oh ...