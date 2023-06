Odbojkarji Maribora do dveh novincev, v Kanal prihaja madžarski sprejemalec SiOL.net Odbojkarji Merkur Maribora so dobili prva novinca za novo sezono. Pogodbo sta podpisala Martin Valenčič, ki prihaja iz Črnuč, podajalec Marin Novak pa se vrača v klub, v katerem je kot otrok začel igrati odbojko in iz katerega je prestopil v Panvito Pomgrad. Lansko sezono je preživel v Šempetru, v 1. B ligi.