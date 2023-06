OBVESTILO: Lutkovna predstava Babica Medenjakova v Majšperku (sprememba ure) Lokalec.si Umetniško društvo Ustvarjalec v sodelovanju z lutkovno skupino Hompe OŠ Janja Glazeja in Vrtca Ruše ter čarodejem Janezom vabijo na lutkovno predstavo Babica Medenjakova v izvedbi lukovne skupine Hompe OŠ Janka Glazerja in Vrtca Ruše, skupaj s čarodejem Janezom. Organizatorji lutkovne predstave Babica Medenjakova sporočajo, da bo predstava v petek, 9. junija, v KPC Majšperk s pričetkom ob 18. uri in ne ob 17.00.

