EIF in SID banka podpisala 42 mio EUR vreden dogovor za financiranje trajnostnih naložb Energetika.NET Evropski investicijski sklad (EIF) in SID banka sta v četrtek podpisala 42 milijonov evrov težak jamstveni sporazum, ki ima kritje programa InvestEU in bo omogočil za 72 milijonov evrov novih posojil za slovenska mikro, majhna in srednje velika podjetja. Na podlagi sporazuma bodo podjetja, ki vlagajo v inovacije, digitalizacijo in zeleni prehod, lahko pridobila financiranje po nižjih obrestnih merah in z manj strogimi zahtevami glede zavarovanj, so danes sporočili iz SID banke.

