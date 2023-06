Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije bo od države terjala opravičilo in odškodnino zaradi dolgoletne diskriminacije gluhih in prepovedi uporabe znakovnega jezika v šolah v preteklosti. Od države pričakujejo odškodnino v obliki enkratnega zneska ali doživljenjske rente za vse, ki so bili zaradi prepovedi znakovnega jezika diskriminirani.