Krokodilka v živalskem vrtu oplodila samo sebe RTV Slovenija V živalskem vrtu v Kostariki so odkrili prvi primer krokodilje samice, ki je zanosila brez interakcije s samcem. Pojav "deviškega rojstva" so v preteklosti že odkrili pri vrstah ptic, rib in drugih plazilcev, a še nikoli pri krokodilih.

