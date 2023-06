Hitri Vingegaard pokazal mišice in prevzel skupno vodstvo Sportal Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je prepričljivi zmagovalec 5. etape Dirke po Dofineji. V cilj 191 kilometrov dolge preizkušnje med krajema Cormoranche-sur-Saone in Salins-les-Bains je prišel 31 sekund pred zasledovalci in tako prevzel skupno vodstvo na dirki. Drugouvrščeni Avstralec Ben O'Connor zaostaja minuto in 10 sekund. Matevž Govekar je v cilj prišel kot 128., s slabimi 13 minutami zaostanka.

