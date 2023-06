Piše: Gal Kovač (Nova24tv.si) 24. maja je predsednik vlade nagovoril poslance in poslanke. Potrjevali so rebalans proračuna, ki je temeljil na optimizmu predsednika vlade, da bosta Evropa in Slovenija ohranili dobro gospodarsko kondicijo. Ta optimizem je najprej izrazil oktobra lansko leto, ko se je sprejemal proračun in še konec maja letošnjega leta, ko se je sprejemal rebalans tega proračuna. Ma ...