V Kranju zmagoslavje favoritov SiOL.net Po mitingih na Ptuju in v Slovenski Bistrici so se slovenski atleti zbrali v Kranju. Zaradi prenove objekta v Ljubljani je atletski klub Mass svoj tradicionalni miting, ki je letos sovpadal s 100.letnico kluba in atletike v Ljubljani, priredil v Kranju. Reprezentanti so dobro opravili svoje naloge.