V finalu Pariza številka ena in češko presenečenje Sportal V finalu OP Francije se bosta pomerili Čehinja Karolina Muchova, za katero bo to prvi finale grand slama, in številka ena ženskega tenisa Poljakinja Iga Swiatek. Muchova je po skoraj treh urah in pol igre s 7:6, 6:7 in 7:5 izločila drugo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je v tretjem nizu vodila že s 5:2, a nato Čehinji dopustila pet osvojenih iger. Swiatkovi je nasproti stala prva Brazilka...

