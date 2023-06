Zala poskrbela za nov vrhunec sezone, Bine jo je pospremil na balkon 24ur.com Štirje tekmovalci so morali pripraviti jedi, v katerih so zablestele začimbe. V drugi krog sta napredovala Nik Marolt in Zala Pungeršič, slednja pa je pripravila božansko jed in z njo pokazala svojo kulinarično genialnost.

Sorodno





Omenjeni POP TV Najbolj brano Osebe dneva Danijel Bešič Loredan

Robert Golob

Boštjan Poklukar

Marjan Šarec

Marjan Mačkošek