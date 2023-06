Kriptogoljufi prežijo, žrtve pa nasedajo Dnevnik Na PU Maribor so v zadnjem mesecu obravnavali 16 kriptogoljufij. Prevaranti oškodovance prepričajo, da imajo v kriptomenjalnici še vedno nekaj sredstev in da naj jim omogočijo oddaljen dostop do svojega telefona ali računalnika. Nasedajo jim tudi...

