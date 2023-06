Novi NLB-jev Klik je izstopil iz testne faze in je splošno na voljo vsem komitentom omenjene banke. V njej še posebej poudarjajo enako izkušnjo na vseh napravah, česar prej storitev ni ponujala, poleg tega tudi baze podatkov niso bile povezane. Zdaj lahko na računalniku, telefonu ali tablici počnete vse (na enak način), kar aplikacija ponuja, in vidite vse podatke. Ni so še na voljo vse načrtovane ...