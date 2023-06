Slovenci se pripravljajo na Francoze, ki so prišli do prve zmage SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanca ima danes prost tekmovalni dan, bodo pa na turnirju lige narodov v Nagoji na sporedu tri tekme. Poljaki bodo tretjo zmago lovili proti Bolgarom, ki so v četrtek Slovence premagali s 3:0. Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo znova na delu v soboto ob 5.40 po srednjeevropskem času, ko jim bo nasproti stala Francija. Ta je danes za prvo zmago s 3:1 premagala Kitajsko.

