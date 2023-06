Nevihte ostajajo: mogoči krajevno močnejši nalivi, sunki vetra in toča 24ur.com Tudi petek ne prinaša premora od ploh in neviht. Te se bodo danes pomikale od severozahoda do jugovzhoda države. Prve se bodo lahko okoli 12. ure pojavile nad hribi, kasneje pa tudi drugod. Nevihte bodo spremljali krajevno močnejši nalivi in sunki vetra, izključena ni niti toča.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Stojan Auer

Saša Arsenovič

Darko Milanič