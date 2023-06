Ukrajinske sile nadaljujejo napade v regiji Zaporožje, cilj naj bi bil prodor proti Azovskemu morju RTV Slovenija Ukrajinski napadi v regiji Zaporožje na jugu Ukrajine se nadaljujejo, so navedli ruski uradniki in vojaški blogerji. Drugo noč zapored so enote ob pomoči tankov, topništva in brezpilotnih letalnikov prodirale proti mestu Orikhiv.

