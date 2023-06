Florida do prve zmage v finalu lige NHL 24ur.com Hokejisti Floride Panthers so na tretji tekmi finala lige NHL na domačem ledu premagali Vegas Golden Knights s 3:2 in izid v zmagah znižali na 1:2. Junak večera je bil Carter Verhaeghe, ki je zadel po 4:27 minute podaljška.

