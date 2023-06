Led uspešno prebit, poseben poziv slovenske kapetanke SiOL.net "Veseli smo, da smo s to tekmo in zmago v Stožicah uspešno prebili led," je po četrtkovi zmagi slovenske ženske košarkarske reprezentance na pripravljalni tekmi s Črno goro (73:60) v Ljubljani dejala slovenska kapetanka Teja Oblak, ki s soigralkami vse bolj pogleduje proti koncu prihodnjega tedna in začetku domačega evropskega prvenstva.

Sorodno