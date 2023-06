Vlomili v gostinski lokal na Taboru, to so odnesli Maribor24.si Na območju Tabora v Mariboru mariborski policisti obravnavajo vlom v gostinski lokal, pri čemer je neznani storilec vlomil skozi vrata, v notranjosti pa odtujil manjši znesek gotovine. Po nestrokovni oceni je nastala skupna materialna škoda 1.000 eur, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

