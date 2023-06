Odpoklican je zamrznjen izdelek Lokalec.si Odpoklic zamrznjene mešane zelenjave. Ime izdelka: Mešana zelenjava wok mix

Blagovna znamka: Ardo

Pakiranje: PVC vrečka

Količina: 1kg

Lot: 243044

Uporabno najmanj do: 31.8.2025

EAN kosa 5411361009369

Distributer za Slovenijo: Kvibo d.o.o., Tržič Razlog odpoklica

Krompirjeve jagode so plodovi ali jagode krompirjeve rastline (Solanum tuberosum). Lahko so podobne majhnim zelenim ali rdečkastim paradi ...

