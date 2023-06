Zavarovalnica Generali je skupaj s partnerskimi občinami in Zavodom Varna pot v uporabo predala še tri nove 3D prehode za pešce v Krškem, Trebnjem in na Bledu, ki bodo močno prispevali k večji varnosti najranljivejših v prometu. Umeščanje 3D zeber je del akcije “Varno ima vedno prav” za manj žrtev v prometu, še posebej otrok in starejših, kolesarjev ter voznikov skirojev. Partnerji v projektu so l ...