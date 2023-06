Nekatere plazove po nedavnih nevihtah so že sanirali RTV Slovenija Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je pri nekaterih plazovih, ki so jih sprožili močni nalivi v maju in juniju, že opravil nujna sanacijska dela. Pri večjih plazovih, ki zahtevajo obsežnejšo sanacijo, pripravlja javno naročilo za izvedbo del.

