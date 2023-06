Dva razloga, zaradi katerih bodo ta teden nastali še dodatni zastoji #foto SiOL.net Zaradi včerajšnjega praznika sveto rešnje telo, ki je dela prost dan v Avstriji, na Hrvaškem in delih Nemčije, in kolesarskega maratona Franja, nas ta vikend znova čakajo zastoji na cestah. Kot opozarjajo na prometnoinformacijskem centru, je ta teden verjetno eden najhujših, kar se tiče gostega prometa in zastojev na slovenskih cestah.

Sorodno