Kolesar med vožnjo po nasprotni strani ceste čelno trčil v avtomobil Primorski dnevnik Koprski policisti so včeraj ob 17.57 bili obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je pripetila na cesti od Klanca pri Kozini proti Petrinjam. Trčila sta kolesar in avtomobil, pri čemer je bil kolesar huje poškodovan. Policisti so ugotovili, da je 64-letni kolesar, državljan Velike Britanije, zadnji iz skupine kolesarjev, na cesti, kjer ni označenih prometnih pasov, zapustil desno stran vozišča in ...

