Naložbeno podjetje Anastasie Taje in Iva Boscarola je kupilo nakupovalno središče Tabor II v Mariboru, kjer bo še naprej Mercatorjev hipermarket in okoli 50 drugih lokalov, ter 1.100 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v City Centru v središču mesta, ki jih bo oddajalo v najem. "V Maribor verjamemo, to mesto se mora začeti pobirati in se že pobira," je za N1 povedal Ivo Boscarol in spregovoril ...