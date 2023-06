Morskega psa, ki je v Egiptu ubil državljana Rusije, ujeli 24ur.com Egiptovske oblasti so po navedbah egiptovskih in ruskih uradnikov po smrtonosnem napadu morskega psa prepovedale kopanje v bližini plaže v Hurgadi. Tigrastega morskega psa, ki je pokončal 23-letnega turista iz Rusije, so že ujeli, zdaj pa preiskujejo, ali je žival morda povzročila tudi pretekle napade na območju.

