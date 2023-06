Predsednik ustavnega sodišča Matej Acceto je ob predstavitvi letnega poročila za lansko leto med drugim dejal, da so število nerešenih zadev lani z "naporom, ki ni trajno vzdržen", sicer uspeli zmanjšati, "a je pripad vseeno težko obvladovati". Kritičen je bil tudi do poskusov diskreditacije sodišča in sodnikov.