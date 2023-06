To bodo začeli v Zadru zaračunavati turistom Maribor24.si Tujim turistom so v zadrski katedrali začeli zaračunavati vstopnino, ki znaša tri evre na osebo, je ta teden poročal lokalni portal O57.info. Vstop ni brezplačen niti v nekaterih drugih znamenitih katedralah na Hrvaškem z izjemo dubrovniške, vendar pa v njih veljajo enaka pravila tako za domače kot za tuje obiskovalce. Vstopnice so se tudi podražile Tri evre vstopnine morajo vsi obiskovalci zadrsk ...

