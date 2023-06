Madžarska in Poljska zavračata dogovor EU-ja glede prenove azilnih pravil RTV Slovenija Madžarska je kot nesprejemljiv označila dogovor EU-ja glede prenove azilnih pravil, ki se med drugim nanašajo na obvezen sprejem prosilcev za azil in migrantov. Nezadovoljna je tudi Poljska, kjer so načrte označili za absurdne.

