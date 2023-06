Odprli priključek z Leskoškove ceste na ljubljansko severno obvoznico in s tem zagotovili lažji dostop do avtocestnega omrežja Politikis V Ljubljani so danes uradno odprli priključek z Leskoškove ceste na severno obvoznico, ki bo po navedbah pristojnih občutno razbremenil promet na tem območju. Zaradi drugih del na severni obvoznici bodo priključek sicer občasno še zapirali. Po načrtih potekajo tudi druga dela na prometni infrastrukturi v Ljubljani. “Ob letošnji rasti prometa za kar šest odstotkov […]

Sorodno









Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Ivo Boscarol

Robert Golob

Tadej Pogačar

Asta Vrečko