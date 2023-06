To je kirurg, ki bi UKC pomagal pri obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami SiOL.net Srčni kirurg Janez Vodiškar je bil danes na obisku v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer se je seznanil s stanjem na programu zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Kot so po obisku sporočili iz UKC, bo Vodiškar preučil možnosti sodelovanja med UKC in kliniko v Stuttgartu, kjer je trenutno zaposlen.

Sorodno

Omenjeni Delo

Klinični center

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Ivo Boscarol

Dominika Švarc Pipan

Tadej Pogačar

Robert Golob