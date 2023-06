FOTO in VIDEO: Toča pobelila Štajersko in Prekmurje ter povzročila veliko škode Maribor24.si Štajersko so zajele nevihte. Po naših informacijah so huda neurja s točo udarila na območju Lenarta, kot navajajo na vremenarskem portalu Ciklon.si je huda toča padala tudi na območju Svetega Jurija ob Ščavnici in Gornje Radgone. Večja toča naj bi povzročila ogromno škode. ARSO je sicer za Podravje vklopil vijoličast alarm za točo, na Meteoinfo pa so opozarjali, da bo najhuje na Štajerskem in v P ...

