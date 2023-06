Ana Roš v Tasmaniji ročno izdelala osem tisoč kobariških štrukljev #foto SiOL.net Slovenska chefinja Ana Roš zadnje dni preživlja na Tasmaniji, kjer je častna gostja kulinaričnega in umetniškega festivala v organizaciji muzeja MoNa, največjega zasebnega muzeja na južni polobli. Roševo in njeno ekipo je čakal poseben podvig, saj so morali pripraviti kar osem tisoč kobariških štrukljev, pripravljenih iz izključno tasmanskih sestavin.

