Julija Kruder vodi po kvalifikacijah, v polfinalu trije Slovenci Sportal Za športnimi plezalci so kvalifikacije tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bressanoneju v Italiji. Od osmih Slovencev na startu kvalifikacij so se v polfinale uvrstili trije, Julija Kruder in Lučka Rakovec v ženski in Anže Peharc v moški konkurenci. Dosežek dneva je pripadel Kruder z najboljšim dosežkom ženskih kvalifikacij.

