[Anketa] Svoboda in NSi v padu, vzpon SDS in SD Nova24TV Nova Parsifalova anketa beleži padec podpore stranki Gibanje Svoboda in Novi Sloveniji. Vzpon beležita SDS in SD. Gibanje svoboda bi, če bi bile volitve to nedeljo, dobila 21,5 odstotka glasov. Sledila bi ji SDS z 21,5 odstotki glasov, SD z 8,8 odstotka glasov, Levica s 6,4 odstotki in NSi s 5,9 odstotka. Če upoštevamo zgolj opredeljene volivce, bi Gibanje Svoboda dobilo 33,2 odstotka glasov, SD ...

