#intervju Darja Zaviršek​: Ni samo življenje tisto, o čemer lahko odločamo, lahko odločamo tudi o smrti Dnevnik Sociologinja, profesorica na fakulteti za socialno delo v Ljubljani in častna profesorica na najstarejši univerzi za socialno delo Alice Salomon v Berlinu. Njena področja so študije hendikepa in nasilja, študije družin in socialnega starševstva,...

Sorodno