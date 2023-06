Mladi za manj zavržene hrane Dnevnik Rekordnih 215 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 14.597 otrok in 933 mentorjev se je v minulih mesecih ukvarjalo z vprašanjem, kako zmanjšati količine zavržene hrane in kako otroke ozaveščati o tem, da hrana ne sodi v smeti. Včeraj so na...

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Samir Handanovič

Jan Oblak

Tina Šutej