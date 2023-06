Piše: Tanja Brkić (Nova24tv.si) Če ste se kdaj spraševali, kaj sili velike korporacije k promoviranju uničujoče novodobne ideologije “woke” oziroma “prebujenstva”, ki je pred kratkim privedlo do finančnega padca Anheuser-Buscha in Targeta, je to nedavno razkril nekdanji izvršni direktor pivskega konglomerata. V intervjuju v oddaji Fox News je dejal, da so v ozadju investicijski “veliki trije” iz W ...