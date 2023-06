Bo že danes znan prvak? Sportal Danes bo v ljubljanskem Tivoliju četrta tekma finala košarkarske lige Nova KBM med Cedevito Olimpijo in Helios Suns. V finalni seriji košarkarji Helios Suns kažejo veliko motiva in želje po zmagi, vendar so bili aktualni prvaki v končnicah dveh tekem bolj zbrani in vodijo v finalni seriji. Cedevito Olimpijo tako le še ena zmaga loči od novega naslova državnega prvaka.

Sorodno