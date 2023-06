Pri zvezi potrošnikov in društvu Focus testirali vzorce kave. Kaj so ugotovili? N1 Večina testiranih 14 vzorcev mlete pražene kave za pripravo turške kave je imela dobre senzorične lastnosti. Slabše so vzorci kave odrezali pri oznaki porekla, vrste kave in oznaki vpliva na okolje pri njeni pridelavi, sta ugotovila Zveza potrošnikov Slovenije in društvo Focus.

