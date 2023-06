Unitur lani v Zrečah in na Rogli ustvaril za skoraj 30 odstotkov več nočitev Krizno ogledalo Družba Unitur, hčerinsko podjetje Uniorja, ki upravlja z zmogljivostmi v Termah Zreče in smučarskem centru Rogla, je lani zabeležila 28,7 odstotka več nočitev kot v letu prej, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19. Podjetje je tako leto končalo z 23,2 milijona evrov prihodkov, kar pomeni okoli 40-odstotno rast, in s pol milijona evrov dobička.